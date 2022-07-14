Кількість окупантів, які намагаються уникнути участі в бойових діях, зростає, - Генштаб

Рашисти продовжують зазнавати втрат на війні в Україні. Це продовжує знижувати морально-психологічних стан окупантів.

Таку інформацію оприлюднили в Генеральному штабі ЗСУ.

В результаті зростає кількість загарбників, які будь-якими способами намагаються уникнути участі в бойових діях.

Тим часом українські захисники, за даними Генштабу, нині відбили ворожі наступи на Слов'янському та Донецькому напрямках і завдали втрат росармії.

Так, на Слов'янському штурмові дії ворога українські бійці відбили в районі населеного пункту Курулька.

На Донецькому рашисти намагалися покращити своє тактичне положення в районах Верхньокам’янського і Камʼянки і встановити контроль над Вуглегірською ТЕС. Але українські воїни влучним вогнем завдали ворогу втрат і змусили відступити.

Ситуація на інших напрямках станом на 18.00 14 липня така:

на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках - без особливих змін. На Сіверському загарбники обстріляли населені пункти Дорошівка і Грабовське Сумської області.

- без особливих змін. На Сіверському загарбники обстріляли населені пункти Дорошівка і Грабовське Сумської області. на Харківському рашисти обстріляли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії Харків і населені пункти Протопопівка, Прудянка, Світличне, Микільське, Черкаські Тишки, Старий Салтів, Рубіжне. Також завдали авіаударів неподалік Петрівки. Вели повітряну розвідку із оперативно-тактичними БПлА "Орлан-10" поблизу Василенкового і Шевченкового.

рашисти обстріляли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії Харків і населені пункти Протопопівка, Прудянка, Світличне, Микільське, Черкаські Тишки, Старий Салтів, Рубіжне. Також завдали авіаударів неподалік Петрівки. Вели повітряну розвідку із оперативно-тактичними БПлА "Орлан-10" поблизу Василенкового і Шевченкового. на Слов’янському загарбники обстріляли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Долини, Іванівки, Барвінкового, Богородичного, Кутузівки, Великої Комишувахи, Тетянівки, Новомиколаївки та Костянтинівки. Залучили авіацію для удару по району Маяків.

загарбники обстріляли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Долини, Іванівки, Барвінкового, Богородичного, Кутузівки, Великої Комишувахи, Тетянівки, Новомиколаївки та Костянтинівки. Залучили авіацію для удару по району Маяків. на Донецькому вороги продовжують обстріли підрозділів Сил оборони по всій лінії зіткнення. Застосовують штурмову та армійську авіацію і ведуть розвідку з метою пошуку слабких місць в обороні українських військ. Також окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сіверськ, Верхньокам’янське, Серебрянка, Спірне, Нью-Йорк, Яковлівка, Соледар, Білогорівка, Виїмка, Семигір’я, Травневе, Покровське та інших. Завдали авіаударів неподалік Нью-Йорка, Нової Кам’янки, Яковлівки, Івано-Дар’ївки, Авдіївки.

вороги продовжують обстріли підрозділів Сил оборони по всій лінії зіткнення. Застосовують штурмову та армійську авіацію і ведуть розвідку з метою пошуку слабких місць в обороні українських військ. Також окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сіверськ, Верхньокам’янське, Серебрянка, Спірне, Нью-Йорк, Яковлівка, Соледар, Білогорівка, Виїмка, Семигір’я, Травневе, Покровське та інших. Завдали авіаударів неподалік Нью-Йорка, Нової Кам’янки, Яковлівки, Івано-Дар’ївки, Авдіївки. на Новопавлівському та Запорізькому напрямках загарбники обстрілювали українські позиції з артилерії в районах населених пунктів Новоселівка Перша, Красногорівка, Мар’їнка, Вугледар, Велика Новосілка, Новоукраїнка, Времівка, Ольгівське, Темирівка, Білогір’я, Малинівка, Кам’янське, Новоандріївка, Невельське, Оріхів та інших.

та загарбники обстрілювали українські позиції з артилерії в районах населених пунктів Новоселівка Перша, Красногорівка, Мар’їнка, Вугледар, Велика Новосілка, Новоукраїнка, Времівка, Ольгівське, Темирівка, Білогір’я, Малинівка, Кам’янське, Новоандріївка, Невельське, Оріхів та інших. на Південнобузькому рашисти систематично обстрілювали цивільну та військову інфраструктури в районах Лиманів, Посад-Покровського, Степової Долини, Прибузького, Олександрівки, Зорі, Котляревого, Любомирівки, Новомиколаївки, Мирного, Киселівки, Благодатного, Кобзарців, Яковлівки, Березнегуватого, Білої Криниці, Ольгиного, Князівки, Іванівки, Червоного Яру та низки інших населених пунктів. Застосували авіацію для удару неподалік Таврійського.

рашисти систематично обстрілювали цивільну та військову інфраструктури в районах Лиманів, Посад-Покровського, Степової Долини, Прибузького, Олександрівки, Зорі, Котляревого, Любомирівки, Новомиколаївки, Мирного, Киселівки, Благодатного, Кобзарців, Яковлівки, Березнегуватого, Білої Криниці, Ольгиного, Князівки, Іванівки, Червоного Яру та низки інших населених пунктів. Застосували авіацію для удару неподалік Таврійського. в акваторіях Чорного та Азовського морів російське корабельне далі блокує північно-західну частину Чорного моря і завдає ракетних ударів по об’єктах на території України.

Нагадаємо, у ніч на 14 липня окупанти обстріляли центр Миколаєва. Є влучання в готель і навчальні заклади.

А між 10 та 11 годинами ранку Росія нанесла ракетні удари по Вінниці. Є загиблі й поранені.