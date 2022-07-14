На Харківщині нацгвардійці та артилеристи знищили дві ворожі "Нони"

Підрозділи розвідки Нацгвардії України спільно з артилеристами 40 бригади ім. Великого князя Вітовта знищили дві російські "Нони".

Про це повідомив у Медіацентрі Україна – Укрінформ начальник оперативного управління Головного управління НГУ Олексій Надточий.

Артилерійські установки виявили і ліквідували на Харківщині.

"Спільно з 40 окремою артилерійською бригадою імені Великого князя Вітовта провели успішні дії і знищили виявлені системи, а також розбили склад артилерійських боєприпасів", - сказав Надточий.

За його словами, тільки упродовж минулого тижня повітряна розвідка Нацгвардії виявила 404 ворожі цілі.

Нагадаємо, нині українські військові знищили ще один склад боєприпасів біля Херсона.

Днями на Херсонщині підірвали 4 склади з боєприпасами росіян.