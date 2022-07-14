Росіяни завдали авіаудару по залишках своєї техніки на Зміїному, - Генштаб

Україна контролює острів та встановить повний контроль у Чорному морі, - Громов

Сьогодні російські війська здійснили авіаційний удар по залишках своєї ж техніки на острові Зміїний. Однак, Україна контролює острів та надалі встановить повний контроль в акваторії Чорного моря.

Про це заявив на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, передає кореспондент LB.ua.

"Стосовно узбережжя та ситуації в акваторії Чорного моря. Хочу сказати, що наш клятий ворог якийсь завзятий та не залишає спроб встановити контроль над нашою територією. Щоб завдати якомога більше нам ударів", - сказав він.

Громов повідомив, що о 14:00 надійшла інформація від оперативних чергових про завдання удару по острову.

"Хай наносять. Вони борються з ким? З дельфінами? Вони борються з залишками своєї військової присутності", - прокоментував він і наголосив, що Україна продовжує контролювати острів Зміїний.

"І надалі ми будемо контролювати усю акваторію Чорного моря", - додав Громов.

Нагадаємо, російські окупанти захопили Зміїний у перший день повномасштабного вторгнення – 24 лютого. Вони намагались схилити українських захисників, які перебували на острові, до співпраці та обіцяли їм високі зарплати. Захисники рекомендували російському військовому кораблю піти за відомою адресою. Українців взяли в полон.

Після захоплення ворог розмістив на острові свою техніку, зокрема – ракетні комплекси.

У червні сили оборони України почали спецоперацію зі звільнення острова. 21 червня по ньому завдали удару із застосуванням різних сил та способів ураження. Те, що окупанти гордо називали острівним гарнізоном, зазнало втрат. Росіяни позбулися зенітно-ракетного комплексу та радіолокаційної станції.

Операція зі знищення окупантів і техніки продовжувалась, і повідомлення про знищення російських "Панцирь-С1" надходили від ЗСУ регулярно. 30 червня ОК "Південь" повідомило, що росіяни поспіхом евакуювались з острова Зміїний, і залишили його.

7 липня українські захисники підняли на острові національний прапор України з посланням для російських окупантів.