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Удар по Вінниці - черговий доказ геноциду проти українців, - Міноборони

"Такій державі не місце у нашому світі, у 21 столітті".

Удар по Вінниці - черговий доказ геноциду проти українців, - Міноборони
Ганна Маляр
Фото: Анна Стешенко

Сьогоднішня ракетна атака Росії на місто Вінниця - це черговий доказ геноциду проти українців.

Про це на брифінгу заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає кореспондент LB.ua.

"Сьогоднішній удар по Вінниці - це черговий доказ геноциду проти українського народу. Російська Федерація в очах всього світу остаточно перетворилася на державу-вбивцю. Такій державі не місце у нашому світі, у 21 столітті", - сказала вона.

За її словами, Генштаб надалі буде уточнювати кількість загиблих та поранених від ракетного удару по громадянам у місті.

Нагадаємо, сьогодні між 10 та 11 годинами ранку Росія вчинила ракетну атаку на Вінницю. Відомо про 20 жертв і 30 постраждалих. Розбір завалів триває.

Президент Володимир Зеленський назвав атаку терактом. Він також опублікував відео з наслідками обстрілу.

"Щодня Росія нищить мирне населення, вбиває українських дітей, спрямовує ракети по цивільних об’єктах. Де немає нічого військового. Що це, як не відкритий терористичний акт? Нелюди. Країна-вбивця. Країна-терорист", - написав президент у Telegram-каналі.

Прокуратура відкрила провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним убивством.

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