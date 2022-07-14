Росіяни перевдягаються у цивільне і тікають з награбованим з міста.

Сьогодні у районі Херсона знову палає склад боєприпасів російських військових.

Про це повідомляє у Telegram Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

“В районі Херсону знову палає склад із "селітрою і гуманітаркою". Також в районі вибуху чути виття сирен і помітно метушню орків, які тікають в різні сторони й в поспіху вивозять як награбоване, так і привезене із собою”, – йдеться у повідомленні.

Місцеві жителі повідомляють, що дехто з окупантів у паніці переодягається в цивільний одяг і з великими торбами пакуються в крадені у жителів міста автомобілі.

Нагадаємо, 10 липня українські бійці знищили на Херсонщині 4 склади з боєприпасами росіян.