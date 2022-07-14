Кількість постраждалих від удару по Запоріжжю зросла до 16

Кількість постраждалих від учорашнього ракетного удару по підприємству Запоріжжя зросла з 14 до 16. Семеро – в стані середньої тяжкості і госпіталізовані.

Девʼятеро отримали допомогу амбулаторно, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у ТГ.

"Цей безглуздий та цинічний обстріл – це чергове порушення рашистськими військами законів і звичаїв війни та терор цивільних людей. За фактом обстрілу вже відкрито відповідне кримінальне провадження та розпочато досудове розслідування", – заявив він.

Крім цього обстрілу, в Запорізькій області за минулу добу ворог зруйнував обʼєкти цивільної інфраструктури у Степногірську і Камʼянському Василівського району, а також у селі Новояковлівка Запорізького району.

Нагадаємо, вчора вранці російські війська поцілили в будівлю підприємства в Запоріжжі. Було влучання двох ракет. Розбір завалів продовжується.