​Ворог хаотично обстрілював цивільну інфраструктуру Харківщини, поранено двоє людей

Уночі 14 липня, о 23:00 та після 2 години, російські війська завдали ракетних ударів по Немишлянському та Основ'янському районах Харкова.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Унаслідок обстрілів пошкоджені об’єкти транспортної інфраструктури, приватне підприємство, також зруйнована 3-поверхова будівля й автомобілі.

“Рятувальники ліквідували пожежі. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає”, – зазначив голова ОВА.

Крім того, протягом минулої доби ворог хаотично обстрілював мирне населення Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Ізюмського районів Харківської області. Зруйновані приватні будинки, господарчі споруди та автомобілі.

В Ізюмському районі війська РФ пошкодили критичну інфраструктуру, зокрема, горів дах розподільчого пункту електромереж однієї з лікувальних установ.

Від обстрілів окупантів постраждали двоє мирних жителів Чугуївського району, їх госпіталізували.

Також за словами голови ОВА, на лінії зіткнення протягом минулої доби тривали активні бойові дії. У районі Ізюма загарбники відкривали вогонь поблизу Барвінкового, Дібрівного, Курульки, Подолівки та Чепіля.

“Ворог намагався йти в наступ у напрямку Курульки, але вкотре зазнав невдачі та зазнав втрат”, – сказав Синєгубов.

Нагадаємо, у Харкові в результаті ворожої ракетної атаки частково зруйновано депо метрополітену та підприємства.