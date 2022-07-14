Минулої доби окупанти завдали 12 ракетних і авіаційних ударів по населених пунктах на межі Донеччини і Луганщини.

Ситуація на фронті після декількох днів відносного послаблення знов загострюється.

Про це повідомив у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

“По населених пунктах на межі Луганщини та Донеччини вороги завдали 12 ракетних та авіаційних ударів. Продовжуються масовані артилерійські та мінометні обстріли, застосовуються системи залпового вогню”, – йдеться в повідомленні.

Фото: Сергій Гайдай у Telegram

Зазначається, що через невеличкі населені пункти росіяни намагаються прорватися до Сіверська та відкрити шлях до Бахмута, тому і нищать все, що бачать перед собою. Зараз вони ведуть наступ у напрямку Верхньокам’янського. Бойові дії тривають.

Фото: Сергій Гайдай у Telegram

Нагадаємо, російська армія вранці 14 липня вчинила авіаракетні удари по промзоні Краматорська.