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США закликали Росію негайно звільнити депортованих українців і допустити спостерігачів

Від 900 000 до 1,6 млн українців насильно вивезли російські війська. 

США закликали Росію негайно звільнити депортованих українців і допустити спостерігачів
Депортація. Маріуполь
Фото: скрин відео

США закликали Росію негайно звільнити українців, яких вони депортували, та допустити сторонніх спостерігачів. Держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив, що незаконний вивіз людей є порушенням Женевської конвенції про захист цивільних осіб, і це є воєнний злочин, пише Reuters.

"Москва навмисно розлучає українських дітей з батьками та викрадає з дитячих будинків, перш ніж віддати на всиновлення до Росії", – заявив Блінкен, додавши, що також "зникають тисячі українських цивільних людей, які не проходять "фільтрацію". 

Посольство РФ у Штатах ці заяви держсекретаря назвало "русофобією". Росіяни не визнають воєнних злочинів, скоєних проти українців, попри численні докази. 

"За оцінками різних джерел, зокрема російського уряду, російська влада допитала, затримала і насильно депортувала від 900 000 до 1,6 млн громадян України, зокрема 260 000 дітей, з їхніх будинків до Росії – часто в ізольовані регіони на Далекому Сході", – сказав Блінкен. 

Фільтрація – це процес "перевірки" окупантами мирних українців. Ворог проводить її, зокрема, для тих, хто хоче виїхати з окупованої території. Російські військові допитують, відбирають документи й телефони, роздягають і оглядають на предмет татуювань. Є ті, хто з фільтрації не повертається.

Докладно читайте в матеріалі LB.ua про українську родину з Маріуполя, яка рятувалась із захопленого росіянами міста "Окупація, фільтрація, депортація. Вижити і виїхати".

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