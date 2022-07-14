Ворог обстріляв два населених пункти Дніпропетровщини

За попередніми даними, без постраждалих.

Російські війська вночі і вранці обстріляли Криворізький район Дніпропетровщини.

Під вогонь потрапила Зеленодольська громада. Про це голова ОВА Валентин Резніченко повідомив у Телеграм.

"Ворог умисно вгатив по населених пунктах – селу Велика Костромка та Зеленодольську. Попередньо, обійшлося без постраждалих", – написав він.

У інших районах області на цю хвилину спокійно.

Велика Костромка і Зеленодольськ розташовані неподалік межі з Херсонщиною, звідки окупанти їх і обстрілюють.

Учора вранці ворог гатив по Червоногригорівській та Мирівській громадах на Дніпропетровщині. У результаті обстрілів близько 6000 абонентів лишились без електропостачання.