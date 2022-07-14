Пропагандистка комуністичного режиму з Івано-Франківська отримала 5 років позбавлення волі
Пропагандистка комуністичного режиму з Івано-Франківська отримала 5 років позбавлення волі
Ворог вранці двічі вдарив по Краматорську
Ворог вранці двічі вдарив по Краматорську
Росіяни обстрілюють ракетами Одеську область, щоб виявити розташування ППО
Росіяни обстрілюють ракетами Одеську область, щоб виявити розташування ППО
У Броварах захоронили майже 19 тисяч кубометрів знищених росіянами продуктів
У Броварах захоронили майже 19 тисяч кубометрів знищених росіянами продуктів
В Україні оголосили штормове попередження
В Україні оголосили штормове попередження
Авіація ЗСУ завдала потужних авіаударів по противнику в районі Новопетрівки на Херсонщині
Авіація ЗСУ завдала потужних авіаударів по противнику в районі Новопетрівки на Херсонщині
Вночі росіяни вдарили ракетами по свинофермі на Одещині
Вночі росіяни вдарили ракетами по свинофермі на Одещині
Чому Захід боїться поразки Росії
Чому Захід боїться поразки Росії
Зруйнований міст через Псел на Сумщині планують відновити до кінці серпня, - Живицький
Зруйнований міст через Псел на Сумщині планують відновити до кінці серпня, - Живицький
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог обстріляв два населених пункти Дніпропетровщини

За попередніми даними, без постраждалих. 

Ворог обстріляв два населених пункти Дніпропетровщини
Ілюстративне фото
Фото: УП

Російські війська вночі і вранці обстріляли Криворізький район Дніпропетровщини

Під вогонь потрапила Зеленодольська громада. Про це голова ОВА Валентин Резніченко повідомив у Телеграм.

"Ворог умисно вгатив по населених пунктах – селу Велика Костромка та Зеленодольську. Попередньо, обійшлося без постраждалих", – написав він. 

У інших районах області на цю хвилину спокійно. 

Велика Костромка і Зеленодольськ розташовані неподалік межі з Херсонщиною, звідки окупанти їх і обстрілюють. 

Учора вранці ворог гатив по Червоногригорівській та Мирівській громадах на Дніпропетровщині. У результаті обстрілів близько 6000 абонентів лишились без електропостачання. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також