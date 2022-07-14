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Щиголь про проєкт “Армія дронів”: є домовленість про закупівлю перших 30 безпілотників

Україна буде закуповувати дрони як за кордоном, так і в місцевих виробників.

Щиголь про проєкт “Армія дронів”: є домовленість про закупівлю перших 30 безпілотників
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Фото: wrrv.com

Україна буде закуповувати дрони як за кордоном, так і у місцевих виробників.

Про це голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Юрій Щиголь заявив на прес-конференції.

Він нагадав, що Україна збирає кошти на Армію дронів для Збройних Сил України. Від початку старту проекту на платформі UNITED24 люди з усього світу вже пожертвували 400 млн грн. 

Є домовленість про закупівлю перших 30 безпілотників. 

“Будемо співпрацювати з усіма країнами, які виробляють дрони. Зокрема це – Польща, Німеччина, США, Ізраїль та інші. Над цим працює велика команда. Ведемо перемовини і з українськими виробниками дронів – як розвідувальних, так і цивільних”, – зазначив Юрій Щиголь.

Долучитися до ініціативи “Армія дронів” може кожен. На платформі UNITED24 є можливість:

  • перерахувати кошти для закупівлі літальних апаратів,
  • передати власний дрон на потреби української армії. 

Нагадаємо, на початку липня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що першу партію безпілотних літальних апаратів проєкту "Армія дронів" відправили на фронт.

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