Щиголь про проєкт “Армія дронів”: є домовленість про закупівлю перших 30 безпілотників

Україна буде закуповувати дрони як за кордоном, так і у місцевих виробників.
Про це голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Юрій Щиголь заявив на прес-конференції.
Він нагадав, що Україна збирає кошти на Армію дронів для Збройних Сил України. Від початку старту проекту на платформі UNITED24 люди з усього світу вже пожертвували 400 млн грн.
Є домовленість про закупівлю перших 30 безпілотників.
“Будемо співпрацювати з усіма країнами, які виробляють дрони. Зокрема це – Польща, Німеччина, США, Ізраїль та інші. Над цим працює велика команда. Ведемо перемовини і з українськими виробниками дронів – як розвідувальних, так і цивільних”, – зазначив Юрій Щиголь.
Долучитися до ініціативи “Армія дронів” може кожен. На платформі UNITED24 є можливість:
- перерахувати кошти для закупівлі літальних апаратів,
- передати власний дрон на потреби української армії.
Нагадаємо, на початку липня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що першу партію безпілотних літальних апаратів проєкту "Армія дронів" відправили на фронт.