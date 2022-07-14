Щиголь про проєкт “Армія дронів”: є домовленість про закупівлю перших 30 безпілотників

Україна буде закуповувати дрони як за кордоном, так і в місцевих виробників.

Україна буде закуповувати дрони як за кордоном, так і у місцевих виробників.

Про це голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Юрій Щиголь заявив на прес-конференції.

Він нагадав, що Україна збирає кошти на Армію дронів для Збройних Сил України. Від початку старту проекту на платформі UNITED24 люди з усього світу вже пожертвували 400 млн грн.

Є домовленість про закупівлю перших 30 безпілотників.

“Будемо співпрацювати з усіма країнами, які виробляють дрони. Зокрема це – Польща, Німеччина, США, Ізраїль та інші. Над цим працює велика команда. Ведемо перемовини і з українськими виробниками дронів – як розвідувальних, так і цивільних”, – зазначив Юрій Щиголь.

Долучитися до ініціативи “Армія дронів” може кожен. На платформі UNITED24 є можливість:

перерахувати кошти для закупівлі літальних апаратів,

передати власний дрон на потреби української армії.

Нагадаємо, на початку липня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що першу партію безпілотних літальних апаратів проєкту "Армія дронів" відправили на фронт.