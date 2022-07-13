Головне за день. Середа, 13 липня

48 жертв обстрілу міста Часів Яр, вибухи в Запоріжжі, зернові перемовини в Стамбулі, розрив відносин із КНДР. Яким запам’ятається 140-й день повномасштабної війни.

Знову зросла кількість загиблих від удару по житловому будинку в місті Часів Яр на Донеччині.

Станом на 19:44 13 липня під завалами було виявлено 48 тіл. Рятувальна операція триває.

Більшість загиблих Національна поліція вже ідентифікувала.

"На сьогодні залишається встановити 11 осіб. Просимо громадян, чиї рідні мешкали в Часовому Яру та могли потрапити під удар, повідомити про це до поліції", – закликав начальник поліції Донецької області Руслан Осипенко.

У Стамбулі відбулися переговори представників України, Росії, Туреччини і ООН щодо розв'язання проблеми заблокованого росіянами експорту зерна.

До складу делегацій від країн увійшли військові посадовці. Зустріч тривала близько 90 хвилин.

Згодом Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш повідомив, що сторони досягли "критичного" прогресу щодо питання експорту зерна з України морським шляхом.

"Сьогодні ми побачили критичний крок уперед для забезпечення безпечного експорту українського збіжжя Чорним морем", – сказав він.

За словами Генсека ООН, учасники переговорів у Стамбулі не уклали угоди, але домовилися працювати над нею, щоб узгодити технічні деталі експорту зерна.

Генеральний штаб повідомив, що ЗСУ відбили наступ ворога на Харківському і Слов’янському напрямках. Подекуди втрати противника перевищують показники комплектування.

На Харківському напрямку окупанти основні зусилля зосереджують на утриманні й недопущенні просування наших військ.

Усі спроби ворожих штурмових дій в напрямках Веселої Долини, Яковлівки та Вершини наші воїни влучним вогнем звели нанівець. Окупанти, з втратами, відійшли. Розвідку боєм в районі Покровського ворог теж бездарно провалив.

Про ситуацію на інших напрямках – в нашій новині.

За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, два населених пункти області залишаються підконтрольними Україні.

На окупованих територіях окупанти впроваджують свого мобільного оператора та "камазами" вивозять зерно. У великих містах російська армія знищила склади з продуктами харчування, магазини та ринки, через що населені пункти перебувають на межі гуманітарної катастрофи.

Нагадаємо, нещодавно Сергій Гайдай в інтерв'ю Соні Кошкіній заявив, що росіяни знищують все на своєму шляху, а потім проходять, як по пустелі.

У Запоріжжі близько другої години 13 липня пролунали вибухи. Вони відбулись під час повітряної тривоги, що була оголошена по всій території України, крім Херсонщини і Криму.

За даними ОВА, в обласному центрі зафіксовано два прильоти ворожих ракет. Поцілили в одне з підприємств міста. Станом на 21 годину відомо про 14 постраждалих.

Станом на ранок 13 липня Росія випустила по території України 2 960 ракет.

"Це тактика Росії, направлена на те, щоб вигнати людей з наших міст. Щоб кожен українець відчував страх перед державою-терористом", – заявив сьогодні президент України Володимир Зеленський в онлайн-зверненні до політиків Південної Кореї.

За словами президента, РФ бере в заручники українські міста. Російська армія організовує свій наступ так, щоб її гармати і реактивна артилерія били по звичайних житлових кварталах звичайних міст.

Нагадаємо, Зеленський розповів політикам Південної Кореї про тактику Росії у війні проти України і закликав діяти спільно, щоб покарати країну-агресора.

Україна розриває дипломатичні відносини з Корейською Народною Демократичною Республікою (Північною Кореєю).

В МЗС наголосили, що засуджують "рішення Корейської Народної Демократичної Республіки визнати так звану "незалежність" тимчасово окупованих Російською Федерацією територій в Донецькій та Луганській областях України".

"Розглядаємо це рішення як спробу підірвати суверенітет та територіальну цілісність України з боку Пхеньяна, грубе порушення Конституції України, Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права", - йдеться на сайті відомства.

Канадський уряд дозволив ремонтувати турбіни з Росії для "Північного потоку-1" впродовж двох років. Дозвіл надано на кількість до шести турбін – це набагато більша домовленість, ніж було відомо раніше, коли йшлося тільки про одну, пише Globe and Mail.

Канадське видання посилається на двох чиновників з уряду, які заявили, що МВС Канади надало німецькому гіганту Siemens Energy звільнення від санкцій відносно Росії на два роки. Це дозволить компанії відправляти турбіни з газогону ПП-1 на обʼєкти Siemens Canada в Монреалі для ремонту та технологічного обслуговування.

Один з посадовців підкреслив, що уряд Канади в будь-який момент може відкликати дозвіл на зняття санкцій. За даними журналістів, перша турбіна вже повернута з ремонту в Канаді до ФРН.

Минулого місяця РФ аргументувала скорочення потоку природного газу по "Північному потоку-1" затримкою з поверненням турбінного обладнання.

Президент Володимир Зеленський наголошував, що рішення про санкційний виняток РФ сприйматиме як прояв слабкості.

Курс євро впав до 0,9998 долара США уперше з грудня 2002 року. Натомість долар зріс до 20-річного максимуму щодо кошика валют.

"Сьогодні ранкова цифра приголомшливо висока. Це вище, ніж очікувалося, і свідчить про те, що інфляція швидко рухається в неправильному напрямку", — сказав один з опитаних Reuters експертів.

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