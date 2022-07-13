Зеленський призначив нового голову Чернівецької ОДА

Президент підписав указ про призначення на посаду Руслана Запаранюка.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Руслана Запаранюка головою Чернівецької обласної державної адміністрації.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Запаранюк обійняв посаду замість звільненого Сергія Осачука.

Глава держави підписав відповідні укази про звільнення і призначення - № 485/2022 та № 486/2022.

Зеленський зустрівся із Запаранюком в ОП і висловив переконання, що знання регіону та його специфіки допоможе новопризначеному очільнику Буковини успішно реалізувати поставлені перед ним завдання.

В Офісі Президента повідомили, що Руслан Запаранюк народився 1974 року в с. Нижні Станівці Чернівецької області. У 1997-му закінчив Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича (спеціальність "фізик, викладач"), у 2003 році – Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (спеціальність "економіст з обліку та аудиту").

Працював на різних посадах у фінансовому секторі Чернівецької області.

Із липня 2014 року до цього часу – начальник філії Чернівецького обласного управління АТ "Державний ощадний банк України".

Нагадаємо, на засіданні 14 червня Кабінет Міністрів України погодив звільнення Сергія Осачука з посади голови Чернівецької обласної державної адміністрації. А під час засідання 7 липня КМУ погодив призначення нового очільника ОДА.