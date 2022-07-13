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Закарпатським журналістам розіслали провокаційні листи начебто від угорської нацменшини

У ній ішлося, що "уряд Угорщини вирішив надавати матдопомогу примусово мобілізованим до української армії закарпатським угорцям".

Закарпатським журналістам розіслали провокаційні листи начебто від угорської нацменшини
Фото: georgejmclittle/Depositphotos

Невідомі розіслали закарпатським журналістам провокаційні листи начебто від імені Товариства угорської культури Закарпаття.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації при РНБО України.

У листах помістили начебто офіційну заяву Товариства угорської культури Закарпаття. У ній ішлося, що "уряд Угорщини вирішив надавати матдопомогу примусово мобілізованим до української армії закарпатським угорцям".

У ЦПД підкреслили, що ключовими елементами провокаційних листів стали етнічна приналежність та "примусова мобілізація".

Невдовзі угорська нацменшина заявила, що не поширювала такої інформації. Крім того, листи розіслали з електронної пошти, схожої на офіційну електронну пошту Товариства, однак зареєстровану на іншому доменному імені.

"Попереджаємо! Подібні провокації є інфотерором та спрямовані на погіршення відносин між Україною та Угорщиною для зниження оборонного потенціалу нашої країни", - наголосили в центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо, у Twitter невідомі створили фейкову сторінку Залужного

Росія поширює недостовірні дані, особливо серед міжнародних медіа, про "великі втрати" в лавах Інтернаціонального легіону.

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