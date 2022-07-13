Закарпатським журналістам розіслали провокаційні листи начебто від угорської нацменшини

У ній ішлося, що "уряд Угорщини вирішив надавати матдопомогу примусово мобілізованим до української армії закарпатським угорцям".

Невідомі розіслали закарпатським журналістам провокаційні листи начебто від імені Товариства угорської культури Закарпаття.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації при РНБО України.

У листах помістили начебто офіційну заяву Товариства угорської культури Закарпаття. У ній ішлося, що "уряд Угорщини вирішив надавати матдопомогу примусово мобілізованим до української армії закарпатським угорцям".

У ЦПД підкреслили, що ключовими елементами провокаційних листів стали етнічна приналежність та "примусова мобілізація".

Невдовзі угорська нацменшина заявила, що не поширювала такої інформації. Крім того, листи розіслали з електронної пошти, схожої на офіційну електронну пошту Товариства, однак зареєстровану на іншому доменному імені.

"Попереджаємо! Подібні провокації є інфотерором та спрямовані на погіршення відносин між Україною та Угорщиною для зниження оборонного потенціалу нашої країни", - наголосили в центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо, у Twitter невідомі створили фейкову сторінку Залужного.

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