Закарпатським журналістам розіслали провокаційні листи начебто від угорської нацменшини

Невідомі розіслали закарпатським журналістам провокаційні листи начебто від імені Товариства угорської культури Закарпаття.
Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації при РНБО України.
У листах помістили начебто офіційну заяву Товариства угорської культури Закарпаття. У ній ішлося, що "уряд Угорщини вирішив надавати матдопомогу примусово мобілізованим до української армії закарпатським угорцям".
У ЦПД підкреслили, що ключовими елементами провокаційних листів стали етнічна приналежність та "примусова мобілізація".
Невдовзі угорська нацменшина заявила, що не поширювала такої інформації. Крім того, листи розіслали з електронної пошти, схожої на офіційну електронну пошту Товариства, однак зареєстровану на іншому доменному імені.
"Попереджаємо! Подібні провокації є інфотерором та спрямовані на погіршення відносин між Україною та Угорщиною для зниження оборонного потенціалу нашої країни", - наголосили в центрі протидії дезінформації.
Нагадаємо, у Twitter невідомі створили фейкову сторінку Залужного.
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