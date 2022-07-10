Окупанти маніпулюють, що Київ вимкнув газопостачання окупованих територій Запорізької області

Нібито адміністрація регіону звернулася до російської влади з проханням допомогти.

Окупанти розповсюджують маніпулятивну інформацію про те що київський режим вимкнув газопостачання окупованих територій Запорізької області.

Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації при РНБО.

Так, нібито “адміністрація Запорізької області звернулася до російської влади з проханням допомогти з газопостачанням, оскільки київський режим вимкнув газопостачання регіону”.

Такі заявив розповсюджує колаборант-“керівник” тимчасово окупованих територій Запорізької області Є.Балицький.

Нагадаємо, російські окупанти залишили без газу населення Мелітопольського, Пологівського та Василівського районів Запорізької області.

За словами мера Мелітополя Івана Федорова, російські військові обстрілами пошкодили магістральний газопровід. Він зазначив, що окупанти навмисно позбавили газу цілий регіон, оскільки тепер для його запуску потрібна особиста присутність господарів будинків та квартир. І, відповідно, покинуте житло може стати “націоналізованим”.