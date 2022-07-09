Головне за день. Субота, 9 липня

Звільнення послів, нові закони воєнного часу, бої на Донбасі, протести на Шрі-Ланці. Яким запам’ятається 136-й день повномасштабної війни.

Субота, 9 липня, ознаменувалася низкою кадрових змін, зокрема у вітчизняному дипломатичному корпусі. Президент України Володимир Зеленський звільнив одразу дев'ятьох українських послів.

Першим з’явився указ щодо звільнення Андрія Мельника з посади посла України у Федеративній Республіці Німеччина. Також своїх посад позбулись Любов Непоп - в Угорщині, Вячеслав Яцюк - у Норвегії та Євген Перебийніс - у Чехії.

Було звільнено й Ігоря Поліху - в Індії та за сумісництвом у Республіці Мальдіви, Федеративній Демократичній Республіці Непал, Демократичній Соціалістичній Республіці Шрі-Ланка, Народній Республіці Бангладеш.

Президент України Володимир Зеленський звільнив також Геннадія Лагуту з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації та призначив Дмитра Бутрія тимчасово виконуючим обов’язки голови ОДА.

Народні обранці в суботу збиралися на засідання. Спочатку перед ними виступив голова Сенату Французької Республіки Жерар Ларше. Він зокрема запевнив, що Французька Республіка підтримує надання Україні статусу кандидата в члени ЄС та “буде поруч для його втілення”.

“Україна завдяки своїм досягненням справедливо отримала статус кандидата на членство у ЄС”, – наголосив Жерар Ларше.

Згодом Верховна Рада ухвалила зміни до бюджету, запропонувавши звільнити громадян від сплати кредитів на житло та авто, втрачені через війну.

Список ухвалених рішень, які стосуються життя країни в умовах воєнного стану, - в нашій новині.

Тим часом війна не відійшла на другий план. Уранці в Харкові пролунав сильний вибух.

За даними голови обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, Росія завдала ракетного удару по одному з житлових районів міста.

Пізніше голова Харківської ОВА додав, що, за попередніми даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, внаслідок удару РФ поранено чотирьох людей.

Голова Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що Луганська область, як і раніше, тримає оборону, повної окупації немає. Противник призупинив наступ через знищення українськими військовими складів боєприпасів і казарм.

На Донеччині росіяни ведуть активні обстріли по всій лінії фронту та по містам у відносному тилу.

Під вогнем опинилася звільнена від росіян Павлівка у Вугледарській громаді. Ракетним ударом зруйновано один будинок, на щастя, обійшлося без постраждалих, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Детальніше – в нашій новині.

Українські збройні сили мінують загрозливі напрямки на державному кордоні з Білоруссю.

За словами командувача об’єднаними силами ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва, нині тривають заходи з мінування небезпечних напрямків та облаштування інженерних загороджень. Українські прикордонники здійснюють заходи щодо укріплення державного кордону України на всіх загрозливих напрямках.

Наєв наголосив, що ситуація повністю контролюється ЗСУ, прикордонниками та правоохоронними органами.

На Шрі-Ланці протестувальники захопили президентський палац.

У столиці Шрі-Ланки Коломбо тисячі протестувальників прорвалися крізь поліцейські кордони в президентську резиденцію. За даними міністерства оборони, президента Готабая Раджапакса вивезли з його резиденції ще в п'ятницю.

Масові протести в суботу, 9 липня, - одні з найбільших за цей рік в острівній державі, охопленій гострою економічною кризою. У країні велика нестача палива, а також дефіцит продовольства і ліків. Жителі Шрі-Ланки розлючені бездіяльністю влади.

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