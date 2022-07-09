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Окупанти завдали ракетного удару по Харкову, четверо поранених

Медики надають необхідну допомогу.

Окупанти завдали ракетного удару по Харкову, четверо поранених
Фото: Facebook/Сергій Болвінов

Близько 10:05 вранці 9 липня у Харкові пролунав сильний вибух. 

За даними голови обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, по одному з житлових районів міста армія Росії завдала ракетного удару.

"На місці працюють усі служби", – додав він.

Голова Харківської ОВА закликав містян максимально обмежити перебування на вулицях: "Російські окупанти діють підступно та непередбачувано, намагаючись залякати мирне населення. Будьте обережні, перебувайте у безпечних місцях".

Синєгубов згодом додав, що, за попередніми даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, внаслідок удару РФ отримали пошкодження чотири особи. Медики надають їм необхідну допомогу.

Нагадаємо, що по Харківській області протягом доби 8 липня із артилерії наносили удари по Чугуївському, Богодухівському районах.

7 липня російські загарбники з РСЗВ завдали ударів по одному з районів Харкова.

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