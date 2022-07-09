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Головне за ніч. Субота, 9 липня

Ворог намагається наступати, оперативної паузи, за словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, не спостерігається.

Головне за ніч. Субота, 9 липня
Фото: Сергій Гайдай у Telegram

Генеральний штаб повідомляє, що окупанти намагалися встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС та поліпшити тактичне положення в районі Доломітного. Українські воїни не дали їм цього зробити і відкинули на попередні позиції.

Поблизу Авдіївки, Курахового, Новопавлівська і на Запоріжжі тривають обопільні обстріли позицій по лінії зіткнення.

На Бахмутському напрямку ворожі обстріли фіксувалися поблизу Зайцевого, Берестового та Клинового. Противник завдав авіаудару неподалік Спірного.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 9 липня – у нашій новині. 

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні наголосив, що посадовці повинні робити не просто все можливе, а значно більше, щоб і в воєнних умовах гарантувати людям нормальний рівень життя. 

Він також розповів про свою поїздку на передову і привітав головкома Залужного з днем народження, побажавши йому і всім нам найважливішого – перемоги.  

Російські військові активізувалися по всій лінії фронту на Донбасі і намагаються наступати. Поки ніякої оперативної паузи не спостерігається, повідомив у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Війська РФ продовжують робити спроби прориву адмінкордону Луганської області. Лише вночі ворог здійснив 8 артилерійських обстрілів, 3 мінометних, а також 9 ракетних ударів.

За словами Гайдая, окупаційні війська домоглися незначних успіхів протягом 8 липня і продовжують наступ на захід від Лисичанська.

Уранці 9 липня російські війська обстріляли з "Градів" Інгулецький район Кривого Рогу.

"Усвідомлено ударили з "Градів" по житлових кварталах. Цей підступний обстріл забрав життя 41-річної жінки, ще двоє людей з осколковими пораненнями госпіталізовані. Пошкоджена школа і кілька будинків", – написав у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Ворог наступає на захід від Лисичанська, обстрілює Донеччину, Харківщину, Херсонщину і Миколаїв, йдеться у ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Також лунали обстріли у Сумській і Дніпропетровській областях. Є загиблі і поранені.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькїй, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Хмельниччині, Одещині, Полтавщині, Чернігівщині, Житомирщині та Київщині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!

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