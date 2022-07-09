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Росіяни обстріляли з “градів” Кривий Ріг. Одна людина загинула, двоє – поранені

Пошкоджена школа і кілька будинків.

Росіяни обстріляли з “градів” Кривий Ріг. Одна людина загинула, двоє – поранені
Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Російські війська вранці 9 липня обстріляли з “Градів” Інгулецький район Кривого Рогу.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

“Ворог не припиняє терору наших міст та сіл. На ранок російські війська обстріляли Інгулецький район Кривого Рогу. Усвідомлено ударили з “Градів” по житлових кварталах. Цей підступний обстріл забрав життя 41-річної жінки, ще двоє людей з осколковими пораненнями госпіталізовані. Пошкоджена школа і кілька будинків. Згоріла автівка, що стояла поряд”, – написав керівник ОВА.

Нагадаємо, вранці 8 липня окупанти обстріляли Криворізький район Дніпропетровщини, постраждалих немає. 

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