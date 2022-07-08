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Литовський Bayraktar “Vanagas” прибув в Україну, - ОП

Безпілотник відправили в Україну разом з озброєнням.

Литовський Bayraktar “Vanagas” прибув в Україну, - ОП
Фото: Andrius Tapinas

БПЛА Bayraktar “Vanagas”, на який збирали гроші литовці, вже в Україні.

Про це повідомив заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга. 

“Це неабиякий прояв дружби та єдності, що вкотре доводить - не лише Україна бореться з агресором”, - написав Сибіга. 

Він також подякував литовцям за непохитну підтримку України.

Нагадаємо, міноборони Литви 6 липня відправило до України БПЛА Bayraktar TB2. На придбання цього безпілотника для України литовці зібрали кошти, але згодом турецька компанія-виробник Baykar вирішила передати безпілотник безкоштовно.

Пізніше стало відомо, що компанія Baykar передасть Україні безкоштовно три безпілотники, на які збирав гроші фонд Сергія Притули. Українці назбирали за три дні 600 млн гривень.

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