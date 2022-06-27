Три "байрактари", на які збирала кошти вся Україна, компанія-виробник надасть безкоштовно

"Ми просимо натомість зібрані кошти спрямувати на допомогу в боротьбі народу України".

Компанія Baykar передасть Україні безкоштовно три безпілотники.

Про це йдеться в заяві компанії у Twitter.

"Компанія Baykar обізнана, що компанія по збору коштів під назвою "Народний BAYRAKTAR" успішно зібрала суму для придбання кількох БПЛА Bayraktar ТВ2 для українців для захисту своєї Батьківщини... Компанія Baykar не прийматиме оплату за ТВ2 і безкоштовно відправить 3 БПЛА на український фронт", - повідомили у виробника.

Фото: Twitter/Baykar

В компанії підкреслили, що "зворушені цією солідарністю та рішучістю перед обличчям, здавалося б, нездоланних викликів".

"Ми просимо натомість зібрані кошти спрямувати на допомогу в боротьбі народу України", - додали в Baykar.

Нагадаємо, волонтер, громадський діяч Сергій Притула оголосив збір грошей (500 млн. грн.) на безпілотники Bayraktar для ЗСУ. Українці назбирали за три дні на чотири “байрактари”.