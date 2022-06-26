Мешканці канадського Егенвіля зібрали 90 000 канадських доларів на медичні потреби України

Через платформу UNITED24 на медичні потреби вже зібрано 84,8 млн грн.

Громада міста Егенвіль у Канаді провела благодійний аукціон і зібрала 90 000 канадських доларів. Уся сума коштів через платформу UNITED24 буде спрямована на медичну допомогу.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я на своєму сайті.

На аукціоні були виставлені понад 60 лотів: від сертифіката на проживання в готелі Оттави до харчових продуктів. Також була представлена колекційна марка, авторка якої - студентка з України, харківʼянка Оксана Маляр. Її продали за 1500 канадських доларів.

На сьогодні загальна сума з початку кампанії збору коштів на медичні потреби через платформу UNITED24 складає 84,8 млн грн.

Кошти спрямовуються на закупівлю медичного забезпечення. Нещодавно Міністерство охорони здоров’я разом з ДП «Медзакупівлі України» вже придбало 35 транспортних апаратів штучної вентиляції легенів.

Нове обладнання доставлено в центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф і допомагає медикам транспортувати важких пацієнтів у Харківській, Дніпропетровській, Сумській, Миколаївській, Одеській, Черкаській, Чернігівській та Полтавській областях України.

Нині МОЗ готується закупити хірургічні рентгенівські установки з C-аркою, які, зокрема, допомагають виявляти осколкові поранення.

«Дякуємо громадянам усіх країн, які долучились до підтримки, та продовжуємо збір через платформу u24.gov.ua. Долучаймося до відновлення сфери охорони здоров’я разом!» - резюмує повідомлення МОЗ.

Нагадаємо, від початку війни щонайменше 12 лікарів загинуло і 47 тяжко поранено.

Також повідомлялось, що на деокупованих територіях планують будувати лікарні модульного типу, виготовлені в заводських умовах.

Крім того, у матеріалі заступниці головного редактора LB.ua Вікторії Ґуерри висвітлювалось, яких змін зазнала медична реформа за час війни.