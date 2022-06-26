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Макрон доручив чинній прем’єрці Борн сформувати уряд

Макрон розгляне пропозиції після самітів G7 і НАТО.

Макрон доручив чинній прем’єрці Борн сформувати уряд
Елізабет Борн
Фото: ЕРА/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон висловив довіру чинній прем’єрці Елізабет Борн та доручив їй до липня запропонувати склад уряду. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

Після заклику Макрона до конкуруючих політсил знайти компроміс для співпраці почалися припущення, що подальше перебування Борн на посаді під питанням. 

"Враховуючи відмови та готовність до співпраці, які пролунали у перших перемовинах з політсилами, сьогодні я вирішив підтвердити свою довіру Борн", - сказав Макрон.

Він розповів, що доручив їй протягом наступного тижня провести перемовини з політичними силами у Національній асамблеї та зібрати їхні позиції щодо готовності співпрацювати та участі в уряді, щодо того, як вони голосуватимуть 5 липня під час спроби висловити недовіру прем’єрці та позицію щодо бюджетного проєкту. 

Макрон зазначив, що коли він повернеться після саміту G7 і НАТО у наступний четвер, прем’єрка подасть йому свої пропозиції щодо роботи уряду. 

Нагадаємо, за підсумками парламентських виборів блоку Макрона не вистачає 44 мандати для більшості. Макрон може шукати коаліції з правоцентристами з партії "Республіканці", або готуватися до дострокових виборів. Він вже виключив ймовірність співпрацю з правим "Національним об’єднанням" та лівими популістами "Нескорена Франція". 

21 червня прем’єр-міністр Борн подала у відставку після втрати президентською силою позицій у парламенті, проте Макрон відмовився її прийняти.

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