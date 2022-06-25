Путін зустрівся з Лукашенком після ночі обстрілів України з території Білорусі

Нелегітимний очільник Білорусі Олександр Лукашенко приїхав до президента РФ Володимира Путіна на зустріч у Санкт-Петербург. Цей візит здійснено в день, коли російська армія випустила десятки ракет по українцях з білоруської території.

Про візит Лукашенка повідомляють російські медіа.

В ході перемовин Путін пообіцяв Лукашенку доставити в Білорусь російські ракетні установки "Іскандер-М", які можуть "застосовувати як балістичні, так і крилаті ракети, як в звичайному, так і в ядерному виконанні".

Російські "іскандери" вже давно стоять у Білорусі в прикордонні з Україною. Армія ворога стріляє з них по українських областях, зокрема такі обстріли були й цієї ночі.

У ГУР Міноборони повідомили, що російські літаки злетіли з аеропорту "Шайковка" в Калузькій області. Потім вони увійшли в білоруський повітряний простір, стріляли ракетами, після чого повертались в "Шайковку". Удари були завдані по Київській, Чернігівській і Сумській областях. Таким чином Кремль намагається втягти білорусів у війну.

Представник ГУР Скібіцький пояснив, що на території Білорусі РФ тримає в резерві третину своїх батальйонно-тактичних груп.

Тим часом білоруська армія має 7 БТГ, які наразі перебувають біля кордонів з Україною. Чисельність підрозділів має 4-6 тисяч особового складу. Щоб Білорусь могла сформувати ударне угруповання, їй знадобиться 3-4 тижні, з них 2-3 тижні піде на те, щоб повернути російські підрозділи на територію республіки.