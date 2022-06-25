Верховний суд США скасував конституційне право на аборти

Верховний суд СШа скасував постанову 50-річної давності, яка легалізувала аборти. Йдеться про справу "Роу проти Вейда" ) рішення від 1973 року про законність переривання вагітності.

У постанові 1992 року Верховний суд підтвердив право на аборт і заборонив законодавчі акти, що "невиправдано ускладнюють" доступ до цієї операції, пише BBC Україна.

Попередній президент США Дональа Трамп під час виборчої кампанії 2016 року обіцяв привести до Верховного суду призначенців, які скасують постанову про аборти. За час перебування на посаді він призначив трьох суддів Верховного суду. Всі вони цієї пʼятниці проголосували за заборону абортів.

Суд дійшов висновку, що рішення по справі Роу було "помилковим", бо в в американській Конституції окремо не прописано право на аборти, і підтримав закон Міссісіпі, який забороняє переривати вагітність після 15-го тижня.

Федеральні закони більше не гарантують права на аборт, і окремі штати можуть самостійно забороняти цю процедуру.