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Українські десантники збили російський вертоліт “Алігатор”
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Головне за день. П’ятниця, 24 червня

Штурм Лисичанська, збиті "Алігатор" і "Грач", підготовка провокацій в Мозирі та заборона "Партії політики Путіна". Яким запам’ятається 121-й день повномасштабної війни.

Головне за день. П’ятниця, 24 червня
Фото: Пресслужба Запорізької ОВА

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що ЗСУ відбили штурм росіян у районі Лисичанська, бої тривають.

Російські загарбники завдали ракетного удару з літаків Ту-22М3 по місту Костянтинівка. На Слобожанському напрямку противник намагається створити умови для переходу в наступ на напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ. Про оперативну обстановку на інших напрямах – в нашій новині.

Окупанти обстріляли з мінометів та систем залпового вогню касетними боєприпасами Кушугумську громаду Запорізької області. Серед мирного населення є постраждалі.

Виникла небезпека випадкової детонації або нерозірваних снарядів у житлових будинках. У Кушугумській громаді розглядають можливість евакуації населення в безпечніше місце.

Від початку вторгнення Росія обстріляла Дніпропетровщину близько 160 ракетами, загинув 21 житель.

24 червня окупанти знову завдали ударів по Криворізькому району.

Десантники і артилеристи Львівської 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України, яка виконує бойові завдання на Сході, вчора збили ворожий розвідувально-ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор", знищили два БТРи і дві БМД окупантів.

Кому боєць, який поцілив у вертоліт, присвятив свій влучний постріл – у нашій новині.

А військовослужбовець підрозділу протиповітряної оборони 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Миколаєва ДШВ ЗС України успішно "приземлив" російський штурмовик Су-25 "Грач".

Штурмовик збито з ПЗРК "Ігла".

Від рук російських загарбників загинули 1338 мирних жителів Київщини.

Близько 700 з них були вбиті зі стрілецької зброї, повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба журналістам італійського видання RSI.

Руйнувань зазнала й інфраструктура області: понад 5 тисяч родин залишились без житла, близько 26 тисяч об’єктів були пошкоджені або повністю зруйновані.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що Росія планує підірвати в білоруському місті Мозир житлові будинки, щоб ще більше втягнути країну у війну.

Кремль використовує такий же сценарій, як і при розпалюванні війни в Чечні, наголосили в ГУР: "Тоді спецслужби РФ організували вибухи в кількох будинках Рязані, звинувативши в цьому міфічних "чеченських бойовиків". У ГУР розповіли також, що білоруські офіцери почали вивозити з Мозиря свої родини.

Подробиці – в новині.

Комітет Сенату Сполучених Штатів із міжнародних відносин підтримав резолюцію із закликом до держсекретаря США Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсором тероризму.

Також сенатори проголосували за резолюцію, яка засуджує використання голоду як зброї у війні та визнає вплив конфлікту на глобальну продовольчу безпеку. Остаточне рішення має ухвалити адміністрація Білого дому.

У США оприлюднили дані розвідки щодо атак російських окупантів на українські зернові термінали, включаючи напад на термінал "Ніка-Терра" в Миколаєві.

Другий за величиною зерновий термінал в Україні зазнав значних руйнувань під чаc нападу на початку червня. На опублікованих знімках з космосу видно три зруйнованих елеватори, а також навантажувальні механізми.

"Світ мусить притягнути Росію до відповідальності за дії, що шкодять світовій продовольчій безпеці", – написав у Twitter речник Держдепу США Нед Прайс.

Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові заборонив проросійську партію "Русь єдина", яка раніше називалася "Партія політики Путіна".

"Русь Єдина" – проросійська партія, зареєстрована у червні 2003 року під назвою "Слов'янський народно-патріотичний союз".

У Бучі відкрили чергове модульне містечко для людей, які втратили житло внаслідок нападу Росії.

У містечку 88 житлових кімнат, їдальні, дитячі кімнати, жіночі та чоловічі вбиральні та душові. У ньому можуть тимчасово проживати 352 людини.

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням передати ПЦУ для богослужінь один із храмів на території Києво-Печерської лаври.

"Монополія монастиря Московського Патріархату на богослужіння в Лаврі категорично не сприймається більшістю православних в Україні та українським суспільством", - зазначає голова ПЦУ у відкритому листі до очільника уряду.

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