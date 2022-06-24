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Рашисти з артилерії обстріляли громаду на Сумщині

Постраждалих та руйнувань, на щастя, немає.

Рашисти з артилерії обстріляли громаду на Сумщині

Російські окупанти завдали артилерійських ударів по одній із громад Сумщини.

Про це повідомив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Близько 18 години росіяни двічі обстріляли Хотінську громаду із артилерії. 4 приходи із САУ та близько 10 - із реактивних систем залпового вогню", - розповів очільник області.

За його словами, постраждалих та руйнувань немає.

Нагадаємо, 24 червня загарбники вкотре обстріляли Велику Костромку Криворізького району на Дніпропетровщині. Було пошкоджено будівлі одразу на декількох вулицях, перебито лінії електропередач.

У ніч на 24 червня російські загарбники обстріляли з мінометів та систем залпового вогню касетними боєприпасами Кушугумську громаду Запорізької області. Є потерпілі серед мирного населення.

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