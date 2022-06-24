Росія від початку вторгнення обстріляла Дніпропетровщину близько 160 ракетами, загинув 21 житель, - Лукашук

24 червня окупанти знову завдали ударів по Криворізькому району.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на Дніпропетровщині загинула 21 людина.

Про це розповів голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

За його словами, Росія випустила по території області близько 160 ракет. "За дуже приблизними підрахунками – півтисячі сигналів повітряної тривоги", - додав Лукашук.

Він зазначив, що 24 червня загарбники вкотре обстріляли Велику Костромку Криворізького району.

"Населений пункт піддається ворожим атакам щодня. Сьогодні там було пошкоджено будівлі одразу на декількох вулицях, перебито лінії електропередач. Наразі електропостачання вже відновлено. З людей ніхто не постраждав", - розповів голова облради.

Нагадаємо, рятувальники гасили пожежу на нафтобазі в Новомосковському районі Дніпропетровської області, що сталася через ракетні удари російських військ, упродовж 108 годин.

Напередодні окупаційні війська обстріляли область касетними боєприпасами; були поранені жителі.