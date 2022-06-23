Росія обстріляла Дніпропетровщину касетними боєприпасами, є поранені

Ніч у Дніпропетровській області знову минула з обстрілами. Російська армія шість разів ударила по Криворізькому району.

Про це голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив у Telegram.

"(Ворог – ред.) підступно поцілив по житлових кварталах. У Апостоловому поранено двоє людей. Їх ушпиталили", – зазначив він.

Є руйнування житла. Місто частково без світла та води.

"На вулицях та подвір’ях після обстрілу залишилися касетні боєприпаси. Рятувальники відвели людей у безпечні місця. Зараз працюють піротехніки. На цей час вже виявили 16 касетних елементів. Прошу місцевих бути обачними. І ні за яких умов не чіпати підозрілі предмети", – закликав голова ОВА.

Нагадаємо, минулої ночі окупанти обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області. Гатиили по двох громадах – Апостолівській та Зеленодольській.

Днем раніше російська армія обстріляла з РСЗВ "Ураган" село Шестерня Широківської громади. Вогонь вівся по житлових будинках.

На даху одного з них виявили касетні боєприпаси – заборонені до використання міжнародним законодавством снаряди, що мають здатність детонувати через тривалий час після обстрілу.