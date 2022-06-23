У південному напрямку українські військові ліквідували ще 20 окупантів

У південному напрямку Збройні сили України ліквідували ще 20 окупантів.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Також знищено військову техніку окупантів:

самохідну гаубицю «Мста-С»,

23 мм зенітну установку,

тягач,

одиниці автомобільної техніки

два склади боєприпасів на Херсонщині.

Остаточні ворожі втрати дорозвідуються.

Нагадаємо, 21 червня українські військові знищили ще 130 російських військових, один гелікоптер і вісім бойових машин.

З початку війни ЗСУ ліквідували вже 34 230 окупантів. Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.