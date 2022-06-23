У південному напрямку українські військові ліквідували ще 20 окупантів

У південному напрямку Збройні сили України ліквідували ще 20 окупантів.
Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.
Також знищено військову техніку окупантів:
- самохідну гаубицю «Мста-С»,
- 23 мм зенітну установку,
- тягач,
- одиниці автомобільної техніки
- два склади боєприпасів на Херсонщині.
Остаточні ворожі втрати дорозвідуються.
Нагадаємо, 21 червня українські військові знищили ще 130 російських військових, один гелікоптер і вісім бойових машин.
З початку війни ЗСУ ліквідували вже 34 230 окупантів. Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.