Укрзалізниця попередила про затримки низки пасажирських поїздів

Сьогодні, 22 червня, на дільниці Задвір'я - Красне відбулось сходження вантажного вагона. Через це затримаються декілька пасажирських поїздів.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
Зокрема, затримуються наступні поїзди:
- № 18/17 Львів — Харків;
- № 258/260 Івано-Франківськ — Чернігів, Суми;
- № 26/236 Чернівці, Рахів — Одеса;
- № 60/59 Чоп — Київ;
- № 32/31 Перемишль — Запоріжжя;
- № 92/91 Львів — Київ;
- № 2/1 Івано-Франківськ — Харків;
- № 12/11 Львів — Одеса;
- № 82/81 Ужгород — Київ;
- № 36/38 Перемишль, Ужгород — Одеса;
- № 56/55 Рахів — Київ;
- № 749/750 Київ — Львів, Київ — Відень.
Час затримки можна відслідковувати на порталі uz-vezemo.com, інформація оновлюється щогодини.
Підкреслюється, що залізничники вже працюють над відновленням колії, рух не спиняється.
Нагадаємо, Укрзалізниця змінює розклад руху поїзда №771/772 Київ - Хмельницький та вносить зміни до графіків і маршрутів низки інших поїздів.