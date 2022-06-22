Укрзалізниця попередила про затримки низки пасажирських поїздів

Це пов’язано зі сходженням вантажного вагона.

Сьогодні, 22 червня, на дільниці Задвір'я - Красне відбулось сходження вантажного вагона. Через це затримаються декілька пасажирських поїздів.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Зокрема, затримуються наступні поїзди:

№ 18/17 Львів — Харків;

№ 258/260 Івано-Франківськ — Чернігів, Суми;

№ 26/236 Чернівці, Рахів — Одеса;

№ 60/59 Чоп — Київ;

№ 32/31 Перемишль — Запоріжжя;

№ 92/91 Львів — Київ;

№ 2/1 Івано-Франківськ — Харків;

№ 12/11 Львів — Одеса;

№ 82/81 Ужгород — Київ;

№ 36/38 Перемишль, Ужгород — Одеса;

№ 56/55 Рахів — Київ;

№ 749/750 Київ — Львів, Київ — Відень.

Час затримки можна відслідковувати на порталі uz-vezemo.com, інформація оновлюється щогодини.

Підкреслюється, що залізничники вже працюють над відновленням колії, рух не спиняється.

Нагадаємо, Укрзалізниця змінює розклад руху поїзда №771/772 Київ - Хмельницький та вносить зміни до графіків і маршрутів низки інших поїздів.