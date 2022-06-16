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Перші п'ять сімей з Ірпеня, чиє житло зруйнували окупанти, заселилися у “Залізне містечко”

Містечко від Укрзалізниці може вмістити 100 людей або 25 сімей.

Перші п'ять сімей з Ірпеня, чиє житло зруйнували окупанти, заселилися у “Залізне містечко”
"Залізне містечко" у Ірпені
Фото: Олександр Шевченко у Facebook

В зруйнованому окупантами місті Ірпінь міська влада і Укрзалізниця відкрили 15 червня “Залізне містечко”.

Про це повідомив у Facebook прессекретар УЗ Олександр Шевченко.

Вчора до вагонів потяга поселили перші п'ять-шість сімей з Ірпеня, які втратили житло через вторгнення РФ.

Фото: EPA/UPG

За словами Олександра Шевченка, у містечку є п’ять вагонів-купе 2020 року з кондиціонерами та санвузлами, окремий вагон-ресторан-лаунж та вагон з душовими кімнатами та сушаркою. Також в наявності є дитячий майданчик, настільний теніс і бадмінтон, шахи та колекція настільних ігор, барбекю-зона, територія біля парку з цілодобовою охороною і wi-fi від Starlink.

Фото: Олександр Шевченко у Facebook

До послуг переселенців – безкоштовне триразове харчування та бібліотека.

Фото: Олександр Шевченко у Facebook

Фото: Олександр Шевченко у Facebook

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, з 15 червня облаштоване “Укрзалізницею” “Залізне містечко” в Ірпені на Київщині готове приймати мешканців, які втратили житло під час окупації російськими військами. Воно розташоване на вул. Центральній поряд з парком.

До слова, упродовж п’яти місяців у Ірпені планують побудувати 900-1000 нових квартир замість тих, що зруйнувала армія держави-терориста.

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