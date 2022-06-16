Шестеро дістали поранення під час однієї атаки і ще шестеро – під час другої.

Наслідки обстрілів у місті Глухів на Сумщині 15 червня

Учора ввечері російські військові обстріляли з гвинтокрилів місто Глухів у Сумській області.

Про це повідомляє у Telegram Оперативне командування Північ.

Зазначається, що, за попередньою інформацією, було зафіксовано три пуски ракет.

Фото: ОК Північ у Telegram

За даними голови Сумської ОВА Дмитра Живицького, загинуло чотири людини, щонайменше шестеро поранені. Інформація уточнюється.

У ранковому зведенні від ОВА наведені інші дані: один і шестеро поранених загиблий від удару по Глухову, четверо жертв і шестеро поранених – від удару, що відбувся вночі по Садівській громаді.

Фото: ОК Північ у Telegram

Близько п'ятої години ранку по Краснопільській громаді Сумщини росіяни завдали одного ракетний авіаудар. Потім відкрили вогонь зі своєї території, били з мінометів. Всього зафіксовано 26 приходів. Внаслідок обстрілу загорілася господарча споруда та автомобіль Daewoo Sens.

Інформація про постраждалих та додаткові пошкодження інфраструктури також уточнюється.

Нагадаємо, вночі 16 червня міський голова міста Суми Олександр Лисенко підтвердив інформацію про вибухи в обласному центрі.