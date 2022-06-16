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У Маріуполі окупанти активно зносять розбомблені ними ж будинки

Загарбники знищують докази своїх злочинів.

У Маріуполі окупанти активно зносять розбомблені ними ж будинки
Будинок у Маріуполі на вулиці Євпаторійська, 45
Фото: Петро Андрющенко у Telegram

У Маріуполі росіяни прискорили знесення зруйнованих ними ж будинків, а мешканці міста живуть у страшних умовах.

Про це повідомив у Telegram радник мера міста Петро Андрющенко.

"Окупанти активізують знесення будинків і знищення доказів. Перші комісії в складі колаборантів та МНС Росії пішли поквартирним обходом. Зачинені квартири у частково вцілілих будинках будуть вскривати задля "обстеження", – написав він.

Він зазначив, що стартує нова хвиля мародерства під офіційною протекцією. Людей поперджають про виселення, але маріупольці продовжуть жити навіть у під’їздах зі страшними наслідками війни.

Фото: Петро Андрющенко у Telegram

Також зростає кількість імпровізованих могил. Їх заповнюють новими тілами після ексгумації. Рівень смертності надзвичайно високий.

За словами Андрющенка, будівлю швидкої допомоги, де планували відкрити інфекційне відділення, збираються знести наступного тижня. Медичне обладнання перенесуть у сусіднє приміщення. Відкриття інфекційного відділення відклали щонайменше на 10 днів.

Нагадаємо, попри публічне заперечення холери окупанти терміново готують до запуску запуску інфекційне відділення на базі БСМП у Маріуполі.

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