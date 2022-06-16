З початку війни окупанти вбили на Чернігівщині 478 цивільних осіб

З початку російського вторгнення та бойових дій на території Чернігівської області загинуло 478 цивільних осіб.

Про це повідомили у Чернігівській обласній прокуратурі.

З них: чоловіки – 334, жінки – 122, неповнолітні – 22.

Ще 692 особи отримали поранення.

Найбільша кількість людей загинула внаслідок авіаударів по населеним пунктам та через постійні артобстріли загинула.

“Також мали місце факти обстрілу автомобілів та розстрілу мирного населення”, – йдеться у повідомленні.

За цими та іншими фактами вчинення злочинів військовослужбовцями країни-окупанта, прокурори та працівники інших правоохоронних органів розпочали 1263 кримінальних проваджень. Зокрема, за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни) – 866 проваджень, за ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) – 349.

У всіх кримінальних провадженнях проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на збирання доказів злочинної діяльності російської федерації.

Окрім того, наразі вже повідомлено про підозру 22 військовослужбовцям РФ, які підозрюються у вчиненні воєнних злочинів на території Чернігівської області.

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно одного військовослужбовця.

Нагадаємо, у чотирьох районах Прилуцького району Чернігівської області готовлять евакуацію місцевого населення через ракетні удари, завдані Росією по Прилуках.