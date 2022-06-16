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У четвер та п’ятницю Україні прогнозують надзвичайний рівень пожежної небезпеки

16 червня температура вдень – 21-26°.

16-17 червня в Україні, крім більшості районів західних областей та Криму, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

У четвер, 16 червня буде без опадів, лише у східних областях місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вдень – 21-26°.

У Київській області не дощитиме, вдень 21-26°, у Києві – 23-25°.

Нагадаємо, Гідрометцентр дав сприятливий прогноз щодо цьогорічного врожаю в Україні: спека чергуватиметься з прохолодою.

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