У четвер та п’ятницю Україні прогнозують надзвичайний рівень пожежної небезпеки

16-17 червня в Україні, крім більшості районів західних областей та Криму, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
У четвер, 16 червня буде без опадів, лише у східних областях місцями короткочасний дощ, гроза.
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вдень – 21-26°.
У Київській області не дощитиме, вдень 21-26°, у Києві – 23-25°.
Нагадаємо, Гідрометцентр дав сприятливий прогноз щодо цьогорічного врожаю в Україні: спека чергуватиметься з прохолодою.