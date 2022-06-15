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Володимир Зеленський нагородив почесною відзнакою "За мужність та відвагу" сім військових частин

Всі вони входять до Повітряних Сил Збройних Сил України.

Володимир Зеленський нагородив почесною відзнакою "За мужність та відвагу" сім військових частин
Фото: Пресслужба Генштабу ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський своїм указом, з метою гідного вшанування мужності та героїзму особового складу військових частин, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України, ведення бойових дій та виконання бойових завдань, відзначив почесною відзнакою "За мужність та відвагу" сім військових частин.

Про це стало відомо з указу президента України № 408/2022. 

Почесною відзнакою "За мужність та відвагу" отримали:

  • 40 бригада тактичної авіації;
  • 831 бригада тактичної авіації;
  • 96 зенітна ракетна Київська бригада;
  • 160 зенітна ракетна Одеська бригада;
  • 11 зенітний ракетний полк;
  • 223 зенітний ракетний полк імені Українських Січових Стрільців;
  • 14 радіотехнічна бригада імені Богдана Хмельницького.

Як зазначили в Генштабі ЗСУ, коли підрозділ отримує відзнаку “За мужність та відвагу”, до трубки верхівки древка Бойового прапора військової частини прикріплюється двостороння стрічка зеленого захисного кольору, обшита по периметру золотавим кантом.

На одному кінці стрічки з обох сторін золотавими літерами вишиті напис «ЗА МУЖНІСТЬ ТА ВІДВАГУ» і зображення Знака Княжої Держави Володимира Великого. 

Інший кінець стрічки з обох сторін прикрашений рослинним орнаментом та зображенням медальйона-підвіски Знака Президента України. Кінці стрічки прикрашені золотою бахромою. Розмір стрічки: 250 х 12 см.

Стрічка завʼязується бантом розміром 30 см із двома горизонтальними променями та скріплюється синьо-жовтою розеткою діаметром 10 см.

Стрічка є невідʼємною частиною Бойового прапора. 

Нагадаємо, вчора президент України підписав черговий указ про нагородження державними нагородами 63 військовослужбовців. Загальна кількість відзначених нагородами – вже 18 453.

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