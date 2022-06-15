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Нацгвардійці знищили точку радіоелектронної боротьби російських окупантів (РЕБ) на Харківщині

Точку РЕБ нацгвардійці знищили на Харківщині.

Нацгвардійці знищили точку радіоелектронної боротьби російських окупантів (РЕБ) на Харківщині
Фото: Скріншот з відео

Артилеристи Нацгвардії завдали удару по устаткуванню радіолокаційної станції противника. Точку радіоелектронної боротьби (РЕБ) виявили та корегували вогонь по ній за допомогою безпілотника.

Про це повідомила пресслужба Національної гвардії.

“Накрили точку радіоелектронної боротьби противника. Таким чином позбавили його можливості робити радіоперехоплення наших сил, глушити сигнал наших радіостанцій”, – розповів командир підрозділу.

Зазначається, що російські окупанти використовують системи РЕБ як потужний асиметричний інструмент війни. Вони дозволяють нівелювати технічні переваги противника, оскільки без ефективного зв’язку сучасна армія воювати не може. 

Як уточнюється, щороку РФ витрачає пів мільярда доларів на такі системи, кожна їхня бригада має роту РЕБ.

Нагадаємо, на Харківщині знищили штаб російських загарбників. Нацгвардійці за допомогою БПЛА виявили штаб противника, склад з боєприпасами, скупчення техніки та живої сили противника. Інформація була передана артилеристам ЗСУ, які знищили цілі.

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