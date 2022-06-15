Байден розповів, що входить у мільярдний пакет військової допомоги США Україні

Президент США Джо Байден розповів, що входить у пакет військової допомоги Україні в розмірі мільярд доларів.

Про це йдеться в заяві Байдена, розміщеній на сайті Білого дому.

Байден також повідомив, що нині вранці провів телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським; обговорили ситуацію з російським вторгненням.

"Я підтвердив свою відданість тому, що Сполучені Штати будуть стояти на боці України, коли вона захищає свою демократію та підтримує свої суверенітет і територіальну цілісність перед обличчям неспровокованої російської агресії", - зазначив Байден.

За словами американського президента, пакет військової допомоги Україні включає:

додаткову артилерію;

озброєння берегової оборони;

боєприпаси для артилерії та передових ракетних систем.

США передадуть Україні:

18 155-мм гаубиць;

36 000 снарядів калібру 155 мм;

18 тактичних транспортних засобів для буксирування 155-мм гаубиць;

додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем;

4 тактичні машини для відновлення обладнання;

запчастини та інше обладнання.

Також американське міноборони зазначило, що надасть нашій державі короткострокові пріоритетні можливості для захисту від російської агресії, серед яких:

дві системи берегової оборони "Гарпун";

тисячі захищених радіоприймачів;

тисячі приладів нічного бачення, тепловізійних прицілів та іншої оптики;

фінансування витрат на навчання, обслуговування, утримання, транспортні та адміністративні витрати.

Байден також повідомив, що США нададуть Україні гуманітарну допомогу в розмірі $225 млн, "щоб допомогти людям в Україні, в тому числі шляхом постачання безпечної питної води, найважливіших медичних товарів та медичної допомоги, їжі, житла та готівки для сімей, щоб придбати речі першої необхідності".

"Сполучені Штати разом з нашими союзниками та партнерами не будуть коливатися у своїй відданості українському народу, який бореться за його свободу", - підкреслив президент США.

Нагадаємо, раніше про виділення додаткового мільярда доларів військової допомоги Україні писало видання CNN. До цього Bloomberg повідомляв, що адміністрація Джо Байдена може оголосити про надання Україні додаткової військової допомоги на 650 млн доларів, що включає поставки протикорабельних ракет Гарпун.