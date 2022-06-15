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Премʼєр-міністри Чорногорії та Албанії прибули з візитом до України

Вони відвідали Ірпінь і Бородянку і мають зустрітись з президентом. 

Премʼєр-міністри Чорногорії та Албанії прибули з візитом до України
Візит премʼєрів Чорногорії та Албанії до України
Фото: Дрітан Абазович в Твіттер

Премʼєр-міністр Чорногорії Дрітан Абазович і його албанський колега Еді Рама в середу, 15 червня, прибули з візитом до України.

Вони побували в понищених окупантами Бородянці та Ірпені. Відео на своїй сторінці в facebook оприлюднив Абазович.

“Співчуваємо Україні через численні втрати життя, страждання та руйнування, які вони переживають місяцями”, – написав він.

У твіттері він додав, що в Ірпені зруйновано понад 1100 будинків.

“Більшість громадян покинула свої домівки, інфраструктура була зруйнована”, – написав він.

У премʼєр-міністрів запланована зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Чорногорія підтримала антиросійські санкції слідом за Євросоюзом, а нещодавно відмовилась пропускати через свій повітряний простір літак із головою МЗС Росії Сергієм Лавровим. 

До України з візитом запрошували також премʼєра Північної Македонії, однак він відмовив "через напружений графік". 

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