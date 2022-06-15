Премʼєр-міністри Чорногорії та Албанії прибули з візитом до України

Вони відвідали Ірпінь і Бородянку і мають зустрітись з президентом.

Візит премʼєрів Чорногорії та Албанії до України

Премʼєр-міністр Чорногорії Дрітан Абазович і його албанський колега Еді Рама в середу, 15 червня, прибули з візитом до України.

Вони побували в понищених окупантами Бородянці та Ірпені. Відео на своїй сторінці в facebook оприлюднив Абазович.

“Співчуваємо Україні через численні втрати життя, страждання та руйнування, які вони переживають місяцями”, – написав він.

У твіттері він додав, що в Ірпені зруйновано понад 1100 будинків.

“Більшість громадян покинула свої домівки, інфраструктура була зруйнована”, – написав він.

We visited the town of #Irpin, where 1100 households were wrecked. Most of the citizens left their homes, infrastructure was ruined ...We sympathize with Ukraine for the loss of many lives and suffering they have been going through for months.



Peace is invaluable🙏@ediramaal pic.twitter.com/89pCztXSJB — Dr Dritan Abazovic (@DritanAbazovic) June 15, 2022

У премʼєр-міністрів запланована зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Чорногорія підтримала антиросійські санкції слідом за Євросоюзом, а нещодавно відмовилась пропускати через свій повітряний простір літак із головою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

До України з візитом запрошували також премʼєра Північної Македонії, однак він відмовив "через напружений графік".