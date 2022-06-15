Макрон після візиту до Румунії і Молдови може приїхати в Україну, – Reuters (доповнено)

Президент Франції під час виступу на румунській базі НАТО озвучив більш жорстку позицію щодо Росії. Про те, що її не можна "принижувати", вже не говорив.

Президент Франції Еммануель Макрон прибув із візитом до Румунії. Після цього він відвідає Молдову, а в четвер, ймовірно, – Україну. Про це пише Reuters із посиланням на два дипломатичних джерела.

В Румунії Макрон побував на базі НАТО, де озвучив більш жорстку позицію стосовно Росії.

“Ми зробимо все, щоб зупинити воєнну силу Росії, допомогти українцям та їхній армії і продовжити перемовини”, – заявив французький президент.

Пізніше в середу він приїде до Молдови, а от завтрашній можливий візит до Києва разом із канцлером Німеччини Олафом Шольцом та італійським премʼєр-міністром Маріо Драгі досі офіційно не підтверджують.

Якщо цей візит все ж таки відбудеться, то він стане символічним, адже пройде за день до того, як Єврокомісія ухвалить рекомендацію щодо того, чи надати Україні статусу кандидата в члени Євросоюзу.

Доповнення. Окрім заяви про допомогу українцям, Макрон також заявив, що “реальність речей”, яка полягає в тому, що Україні та Європі “доведеться вести перемовини” з РФ.

“Єдиний бажаний кінець конфлікту – це або військова перемога України, або певні перемовини, оскільки бойові дії припинилися, тож в якийсь момент ми маємо поговорити”, – цитує його CNN.

Нагадаємо, про можливий візит трьох європейських лідерів до України західні медіа пишуть вже близько тижня. При цьому офіційно представництва Шольца, Макрона і Драгі це не підтверджують.

Жоден з цих очільників країн не приїздив до України з моменту повномасштабного вторгнення Росії на наші землі. Шольц стикався з критикою через темпи постачання українцям необхідного озброєння, а Макрон – через заяви про те, що Росію не можна "принижувати".