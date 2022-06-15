Макрон після візиту до Румунії і Молдови може приїхати в Україну, – Reuters (доповнено)

Президент Франції Еммануель Макрон прибув із візитом до Румунії. Після цього він відвідає Молдову, а в четвер, ймовірно, – Україну. Про це пише Reuters із посиланням на два дипломатичних джерела.
В Румунії Макрон побував на базі НАТО, де озвучив більш жорстку позицію стосовно Росії.
“Ми зробимо все, щоб зупинити воєнну силу Росії, допомогти українцям та їхній армії і продовжити перемовини”, – заявив французький президент.
Пізніше в середу він приїде до Молдови, а от завтрашній можливий візит до Києва разом із канцлером Німеччини Олафом Шольцом та італійським премʼєр-міністром Маріо Драгі досі офіційно не підтверджують.
Якщо цей візит все ж таки відбудеться, то він стане символічним, адже пройде за день до того, як Єврокомісія ухвалить рекомендацію щодо того, чи надати Україні статусу кандидата в члени Євросоюзу.
Доповнення. Окрім заяви про допомогу українцям, Макрон також заявив, що “реальність речей”, яка полягає в тому, що Україні та Європі “доведеться вести перемовини” з РФ.
“Єдиний бажаний кінець конфлікту – це або військова перемога України, або певні перемовини, оскільки бойові дії припинилися, тож в якийсь момент ми маємо поговорити”, – цитує його CNN.
Нагадаємо, про можливий візит трьох європейських лідерів до України західні медіа пишуть вже близько тижня. При цьому офіційно представництва Шольца, Макрона і Драгі це не підтверджують.
Жоден з цих очільників країн не приїздив до України з моменту повномасштабного вторгнення Росії на наші землі. Шольц стикався з критикою через темпи постачання українцям необхідного озброєння, а Макрон – через заяви про те, що Росію не можна "принижувати".