Україна повинна мати більше важкого озброєння, – Столтенберг

Він виступив після неформальних переговорів з прем'єр-міністром Нідерландів та лідерами Данії, Польщі, Латвії, Румунії, Португалії та Бельгії.

Після вторгнення Росії в Україну НАТО має ввести “ще більш високий рівень готовності” і зміцнити потенціал озброєнь вздовж свого східного кордону.

Про це 14 червня заявив глава військового альянсу Єнс Столтенберг, пише reuters.com.

Він виступив після неформальних переговорів у Нідерландах з прем'єр-міністром країни Марком Рютте та лідерами Данії, Польщі, Латвії, Румунії, Португалії та Бельгії напередодні саміту НАТО в Мадриді наприкінці місяця.

“У Мадриді ми домовимося про серйозне посилення нашої позиції. Сьогодні ввечері ми обговорювали необхідність міцнішої та боєздатнішої присутності та ще вищої готовності та більшої кількості попередньо розміщеного обладнання та припасів”, – сказав Столтенберг .

Відповідаючи на заклик президента України Володимира Зеленського про надання Україні стратегічнішої зброї, Столтенберг сказав, що згоден з тим, що Київ має отримати важче обзроєння, водночас не повідомивши подробиць.

“Україна повинна мати більше важкого озброєння, і союзники та партнери по НАТО його надали... і вони також активізуються”, – сказав Столтенберг.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що українські військовослужбовці освоїли артилерію, поставлену з країн Заходу всього за два тижні, а сама Україна готова перевести своє озброєння на стандарти НАТО протягом місяця.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Україна отримала від західних партнерів приблизно 10% тієї зброї, яку просила для протистояння російським військам.