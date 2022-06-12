Україна готова перевести своє озброєння на стандарти НАТО за місяць, - голова Міноборони

Резніков також зазначив, що деякі союзники України більше говорять про права людини та свободи, ніж захищають їх.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що українські військовослужбовці освоїли артилерію, поставлену з країн Заходу всього за два тижні, а сама Україна готова перевести своє озброєння на стандарти НАТО протягом місяця.

Про це він розповів в інтерв'ю британському виданню The Economist, передає "Інтерфакс-Україна".

"Як сказав товариш Черчилль, дайте нам інструменти, і ми закінчимо роботу", - сказав Резніков.

При цьому він наголосив, що Україні потрібна допомога західних союзників у озброєнні, "причому швидко, тому що ціна будь-якої затримки вимірюється українською кров'ю".

Резніков відзначає наявність "тріщин" у західному альянсі, але намагається бути чемним, називаючи втому союзників "природною психологічною реакцією на стрес", що їхні лідери мають "зобов'язання продумувати наслідки" і що політики мають "внутрішні проблеми", про які треба турбуватися.

Водночас, міністр оборони зазначив, що деякі союзники України більше говорять про права людини та свободи, ніж захищають їх.

"Бюрократія і прагматизм Заходу виявилися набагато сильнішими за його цінності... Або світ не зовсім розуміє, що відбувається, або розуміє, втомився та задовольняється загибеллю кількох українців", - сказав Резніков, коментуючи заголовки західних ЗМІ.

Він наголосив, що український народ ніколи не піде на територіальні поступки окупантам.

"Вони намагаються створити достатньо хаосу, паніки та страху, щоб змусити нас підписати акт про капітуляцію… Це не спрацювало. Ми навіть близько не підійшли до такого настрою", - сказав Резніков.

Нагадаємо, раніше, в травні, прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що Україна почала трансформацію своїх Збройних сил і під час війни вони переходять на стандарти НАТО.