Вступ до НАТО Швеції та Фінляндії: Столтенберг заявив, що розуміє страхи Туреччини

Саміт НАТО в Мадриді, який відбудеться наприкінці місяця, не є крайнім терміном для вступу Фінляндії та Швеції. Переговори продовжаться після 30 червня.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до Фінляндії, повідомляє Yle.

Столтенберг зазначив, що розуміє побоювання Туреччини щодо безпеки і тероризму. Тому переговори продовжаться, а скандинавські країни мають отримати шанс.

"Туреччина страждає від тероризму більше, ніж інші союзники по НАТО. Мадридський саміт не є крайнім терміном для прийняття заявок в НАТО від Швеції і Фінляндії", - сказав він.

Нагадаємо, 18 травня Фінляндія і Швеція офіційно подали заявки на вступ до НАТО. Це рішення вони прийняли після того, як напад Росії на Україну спричинив нові побоювання щодо безпеки в регіоні. Однак процес розгляду заявки Швеції та Фінляндії на вступ до Північно-атлантичного альянсу заблокувала Туреччина.

Туреччина вимагає письмових гарантій від Фінляндії та Швеції перед тим, як вона погодиться на їхній вступ до НАТО.

Водночас Анкара опублікувала офіційні вимоги, без дотримання яких вона блокуватиме вступ скандинавських країн до НАТО.