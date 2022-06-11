В Оттаві поліція евакуювала парламент Канади

В Оттаві поліція евакуювала приміщення парламенту Канади та заблокувала доступ до парламентського пагорба.

Про це пише thestar.com.

Служба захисту парламенту пояснила евакуацію тим, що зараз триває поліцейська операція “з можливою загрозою”.

Черговий інспектор поліції Оттави написав у Твіттері, що поліція розслідує “підозрілий інцидент” на Парламентському пагорбі.

“Кілька вулиць перекриті, є багато поліції. Не заходьте на територію”, – зазначив він.

Police continue to investigate a suspicious incident in the area of Parliament Hill. Multiple streets are closed and there is a large police presence. Do not enter the area. Follow the direction of the officers. #ottawapolice — OPS Operations (@DutyInspector) June 11, 2022

Нагадаємо, нова посол України в Канаді Юлія Ковалів вручила вірчі грамоти генерал-губернатору Мері Саймон, офіційно очоливши українську дипломатичну місію в країні.