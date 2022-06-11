Шольц просить Болгарію зняти вето на вступ Північної Македонії в Євросоюз

Німецький канцлер Олаф Шольц закликав Болгарію зняти вето на вступ у ЄС Північної Македонії, повідомляє Reuters.

Для цього Шольц відвідав Софію і зустрівся з прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим.

Канцлер Німеччини заявив, що Євросоюз не повинен руйнувати надії країн Західних Балкан на членство. Він додав, що ЄС відчув "нову готовність" до розширення після вторгнення РФ в Україну.

Шольц за підсумками зустрічі з болгарським прем'єром зазначив, що бачить "шанси на прогрес" у питання переговорів щодо вступу Північної Македонії в ЄС. І додав, що залишиться "у тісному контакті найближчі дні".

Водночас Петков підтвердив - Болгарія вимагає від Північної Македонії виконати три умови, які пов'язані з історичними та культурними суперечками між двома країнами. Також прем'єр закликав Євросоюз гарантувати, що країна ці умови виконає.

Напередодні візиту Олафа Шольца болгарського прем'єра покинув один із партнерів по коаліції. Він звинуватив Петкова в готовності зняти вето з Північної Македонії і тим самим знехтувати національними інтересами Болгарії.

Нагадаємо, сьогодні Олаф Шольц закликав негайно почати переговори про вступ Північної Македонії в Євросоюз, оскільки країна виконала відповідні вимоги.