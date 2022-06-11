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В Україні на війні загинув перший чеський доброволець, - ЗМІ

Інформацією підтвердив міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський.

В Україні на війні загинув перший чеський доброволець, - ЗМІ
Фото: tsn.ua

На війні в Україні загинув перший чеський доброволець.

Цю інформацію підтвердив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, повідомляє Radio Prague International.

Раніше речниця чеського МЗС повідомила, що інформацію перевіряють.

Повідомлення про загибель добровольця оприлюднила у своєму Fаcebook журналістка Лєнка Кліцперова.

Згідно з інформацією із соціальних мереж, загинув чоловік із Тршебича. "Чеське телебачення" повідомило, що доброволець загинув від попадання мінометної гранати, до цього декілька місяців перебував в Україні. 

Загалом в Україні перебували 103 чеські добровольці, які отримали від президента Мілоша Земана дозвіл приєднатися до української армії. Ще двом сотням він відмовив. Точна кількість добровольців із Чехії - невідома. 

Нагадаємо, нещодавно Інтернаціональний легіон оборони України вшанував пам'ять чотирьох полеглих своїх бійців. Загиблі - громадяни Німеччини, Нідерландів, Австралії та Франції.

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