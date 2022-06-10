Італійські телеканали стали майданчиком для російської пропаганди, - координатор спецслужб Польщі

З початку російської агресії проти України російські політики та провідні пропагандисти практично не залишали італійських програм, як на державних, так і на приватних каналах.

Італійські телеканали стали платформою для російської пропаганди, де пропагандисти стають рівноправними партнерами для дискусії. Про це йдеться в аналізі італійських ЗМІ, оприлюдненому речником міністра-координатора спецслужб Станіслав Жарина, повідомляє “Польське радіо”.

«Кожне повідомлення Кремля, яке доходить до західної громадської думки, викликає занепокоєння, тому що воно може вплинути на сприйняття російської агресії. ЗМІ в Італії є красномовним прикладом того, як легко і масштабно російська пропаганда може заразити західну інфосферу», - написав Жарин у своєму аналізі.

На його думку, пропаганда є перманентним елементом війни, яку веде Росія проти України, а дезінформаційна діяльність є одним із активних заходів Кремля для досягнення своїх військово-політичних цілей. Російська дезінформація спрямована проти української нації, НАТО та союзників, а також спрямована на західні суспільства, щоб побудувати наратив, сприятливий для Росії.

«Російські пропагандисти та експерти, які пропагують проросійські тези, є частими гостями в італійських новинах та журналістських програмах, під час яких коментується „спецоперація в Україні” і розповсюджується кремлівська пропаганда. Є навіть голоси, що італійські ЗМІ стали російським „дезінформаційним плацдармом на Заході”», – зауважив Станіслав Жарин.

За його словами, з початку російської агресії проти України російські політики та провідні пропагандисти практично не залишали італійських програм, як на державних, так і на приватних каналах.

«Вони з’являються в найпопулярніших інтерв’ю та токшоу країни розважального характеру, де глядачі аплодують запрошеним гостям», - наголосив Жарин.

Речник зазначив, що хоча італійські редакції пояснюють, що вони дбають про представлення різних думок і забезпечення свободи дебатів, і що свобода слова полягає в запрошенні представників обох сторін конфлікту, фактично італійські станції стали безкоштовними майданчиками комунікації для російського наративу.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону російської пропаганди. Закон забороняє виправдовувати, визнавати правомірною чи заперечувати збройну агресію Росії проти України. Зокрема, її не можна представляти як внутрішній конфлікт, громадянський конфлікт, громадянську війну та заперечувати тимчасову окупацію частини території України.