Радбез ООН має п’ять нових непостійних членів

До Ради Безпеки входять 15 країн – п'ять постійних членів і десять непостійних.

Непостійними членами Ради Безпеки ООН стали п’ять країн - Еквадор, Японія, Мальта, Мозамбік і Швейцарія.

Такими є результатами голосування в Генеральній Асамблеї ООН, пише Укрінформ.

Вони розпочнуть роботу в складі Радбезу ООН з 1 січня 2023 року.

Новообрані члени замінять Індію, Ірландію, Кенію, Мексику й Норвегію.

До Ради Безпеки ООН входять 15 країн – п'ять постійних членів і десять непостійних, які обираються Генеральною Асамблеєю на два роки (по п’ять щороку).

П’ять країн – Велика Британія, Китай, Радянський Союз (його місце без будь-яких рішень Генасамблеї зайняла росія), США і Франція – мають “право вето”, тобто можуть заблокувати будь-яке рішення Радбезу, чим постійно користується РФ при розгляді питань, пов’язаних з її агресією проти України.

Щоб отримати місце непостійного члена РБ, за країну мають проголосувати не менш як дві третини Генасамблеї (128 держав).

Крім новообраних та постійних членів, до Радбезу належать Албанія, Бразилія, Габон, Гана та Об'єднані Арабські Емірати.

Східну та Центральну Європу, зокрема й Україну, представляє Албанія, яка в червні головує в Раді Безпеки ООН.

Нагадаємо, посол Росії в ООН Василь Небензя пішов зі засідання Ради безпеки ООН під час виступу президента Європейської ради Шарля Мішеля. Останній прямо обвинуватив РФ у воєнних злочинах в Україні та створенні глобальної продовольчої кризи.