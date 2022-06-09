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Невідомий літак порушив повітряний простір Угорщини, Румунії, Сербії і Болгарії

На радіозапити чи візуальні сигнали від військових літаків-перехоплювачів літак не відповідав.

Невідомий літак порушив повітряний простір Угорщини, Румунії, Сербії і Болгарії
Ілюстративне фото
Фото: globaljet.aero

Учора, 8 червня ввечері невідомий літак порушив повітряний простір чотирьох європейських країн - Угорщини, Румунії, Сербії та Болгарії. Про це повідомило Міністерство оборони Румунії. 

За наявними даними, двомоторний літак Beechcraft вилетів з Угорщини, в районі Дебрецена, близько 17.30, не маючи затвердженого плану польоту та не запустивши електронні засоби ідентифікації типу транспондера. Літак був перехоплений в повітряному просторі Угорщини двома військовими літаками ВПС Угорщини типу JAS 39 Gripen, та не реагував на радіозапити чи візуальні сигнали від військових літаків-перехоплювачів. 

Близько 17.49 літак увійшов у повітряний простір Румунії в районі Орадя в супроводі двох угорських військових літаків, згідно з транскордонною угодою між Румунією та Угорщиною. 

О 17.58 угорська авіація повернулася на базу, ціль зайняли два літаки F-16 ВПС США, розгорнуті на 86-й авіабазі Фетешти, які виконували завдання патрулювання у повітряному просторі Румунії. 

О 18.36 американський літак запросив дозвіл на повернення на базу, місію повітряної поліції взяли на себе два літаки F-16 ВПС Румунії, які вилітали з тієї ж авіабази. Румунська військова авіація о 18.42 перехопила літак-мішень і продовжила завдання з допиту та супроводу. 

Близько 19:00 літак перетнув повітряний простір Сербії, а близько 19.09 -  повітряний простір Болгарії. Два румунських літаки F-16 завершили завдання повітряної поліції та приземлилися у Фетешті близько 19:46. 

“Наразі влада Болгарії досліджує район останньої відомої позиції цілі на землі, щоб ідентифікувати літак та встановити деталі”, - йдеться у повідомленні румунського Міноборони. 

Разом з тим в угорському МЗС додали, що невеликий літак приземлився в районі Хайдусобосло - для дозаправки, але незабаром після цього знову злетів. 

Жодного разу на радіоопитування і візуальні сигнали літак не відповів. 

Нагадаємо, в кінці квітня дислоковані в Балтії та Чорноморському регіоні винищувачі НАТО кілька разів підіймалися на перехоплення російських літаків поблизу повітряного простору країн-членів Альянсу.

Також Німеччина піднімала у повітря два винищувачі Eurofighter з авіабази Лааге через російський літак-розвідник над Балтійським морем.

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